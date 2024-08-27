Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tasarruf için kentlerde akıllı sulama sistemlerinin kullanılması önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, su tasarrufu için kentlerde yeşil alan ve bahçelerin sulanmasında iklim ve hava koşullarını değerlendiren akıllı sistemlerin kullanılmasını önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:25 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tasarruf için kentlerde akıllı sulama sistemlerinin kullanılması önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, su tasarrufu için kentlerde yeşil alan ve bahçelerin sulanmasında iklim ve hava koşullarını değerlendiren akıllı sistemlerin kullanılmasını önerdi.

        Özyavuz, AA muhabirine, kuraklığın en önemli doğal afet olduğunu söyledi.

        Ülkelerin su kriziyle mücadele etmeye çalıştığını hatırlatan Özyavuz, doğal kaynakları korumanın teknolojiyle birlikte anlam kazandığını belirtti.

        Suyun etkin kullanılması için teknolojiden daha fazla yararlanılması gerektiğini ifade eden Özyavuz, "Doğayı ve doğal kaynakları korumak belli bir zaman sonra teknolojiyle birlikte çok daha anlamlı hale geliyor. Yeşil alan serinlik verir ama bunun kaç derece veya kaç metrede serinlik verdiği bilimin işidir. Bunun teknolojik yöntemlerle hesaplanması gerekir." dedi.

        Kentlerde suyun etkin kullanılması için çeşitli faaliyetlerin olduğunu belirten Özyavuz, gerçek etkin verilere ise teknoloji sayesinde ulaşılabileceğini ifade etti.

        Özyavuz, mevcut sistemlerin su kaynaklarını gereğinden fazla tükettiğini anlatarak, "Ülkemizde kentsel yeşil alanlar ve bireysel kullanımlar için sulama sistemleri var. Otomatik sulama sistemlerini ayarlarsınız, belirli aralıklarda çalıştırırsınız. Burada iklim faktörleri hiçbir şekilde göz önüne alınmamıştır. 17.00 ile 19.00 saatleri arasında sistem kurulmuştur fakat bu saatlerde yağmur yağdığında sulama sistemi yine çalışır." diye konuştu.

        Özyavuz, bazı ülkeler tarafından bu sistemlerin kullanıldığını ve yaygınlaştırılmak istendiğini anlattı.

        Akıllı sulama sistemlerinin iklim koşullarını değerlendirdiğini anlatan Özyavuz, şunları kaydetti:

        "İklime dayalı akıllı sulama sistemleri var. O an hava şartlarına göre sulama yapıyor. Siz sistemin belirli bir saat aralığında çalışmasını istediniz. Fakat bu akıllı sistem havadaki veya topraktaki nemi yeterli görürse çalışmıyor. Boşa suyu akıtmamış oluyor. Bunu yaparken, rüzgara, neme, yağmura dikkat ettiği için esasında sulama sistemlerinin akıllısı oluyor."

        Kentlerde akıllı sistemlerin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkati çeken Özyavuz, sistemlerden elde edilecek verilerle su kaynaklarının daha etkin korunabileceğini kaydetti.

        Özyavuz, akıllı sistemlerin iklim koşullarını öncelik edindiğini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Akıllı otomatik sulama sistemleri size verileri çok rahat sağlayabiliyor. Her şehrin hatta bir kentte bile her mahallenin iklimi farklı olabiliyor. Örneğin havada çok rüzgar var. Siz o sistemi çalıştırdığınızda rüzgar, suyu sulanması gereken yerlere değil, başka yerlere yönlendiriyor ama akıllı sistem bu rüzgarda bu sulama sistemini çalıştırmıyor çünkü çalıştırdığında suyun yarısı boşa gidecek ve o yüzden rüzgar bittiğinde çalıştırmaya başlıyor. İklimi göz önünde bulunduran çok daha akıllı, çok daha su tasarrufuna yönelik sistemler bunlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı
        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Annesini ve ablasını aynı gün kaybetti
        Annesini ve ablasını aynı gün kaybetti
        'İşten kopma hakkı' yayılıyor
        'İşten kopma hakkı' yayılıyor
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Süleymanpaşa'da yaz okulları sona erdi
        Süleymanpaşa'da yaz okulları sona erdi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tekirdağ'da konuştu:
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tekirdağ'da konuştu:
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol eğitim yatırımlarını inceledi
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol eğitim yatırımlarını inceledi
        Tekirdağ'da düzenlenecek uluslararası organizasyonda 12 ülkeden sporcular y...
        Tekirdağ'da düzenlenecek uluslararası organizasyonda 12 ülkeden sporcular y...