Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Otomobildeki aramada, 27 bin 874 sentetik ecza hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Tekirdağ'da bir araçta 27 bin 874 sentetik ecza hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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