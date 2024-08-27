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        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

        Tekirdağ'da bir araçta 27 bin 874 sentetik ecza hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:41
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        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
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        Tekirdağ'da bir araçta 27 bin 874 sentetik ecza hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobildeki aramada, 27 bin 874 sentetik ecza hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araç sürücüsü A.K.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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