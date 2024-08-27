Tekirdağ'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta eşini öldürüp olay yerinden kaçtığı belirtilen H.D'yi yakalamak için sürdürdüğü çalışma sonucu zanlının Karacakılavuz Mahallesi'nde olduğu belirledi.
Ekiplerin mahalle girişinde durdurduğu zanlı elindeki bıçakla teslim olmamak için bir süre direndi.
Daha sonra ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan H.D. ve eşi E.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, H.D, eşi E.D'yi darbederek kaçmıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
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