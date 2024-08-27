Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta eşini öldürüp olay yerinden kaçtığı belirtilen H.D'yi yakalamak için sürdürdüğü çalışma sonucu zanlının Karacakılavuz Mahallesi'nde olduğu belirledi.

        Ekiplerin mahalle girişinde durdurduğu zanlı elindeki bıçakla teslim olmamak için bir süre direndi.

        Daha sonra ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

        Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan H.D. ve eşi E.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, H.D, eşi E.D'yi darbederek kaçmıştı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Narin'den bir iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde: İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde: İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Eşini döverek öldüren şüpheli, jandarmayı görünce boğazına bıçak dayadı
        Eşini döverek öldüren şüpheli, jandarmayı görünce boğazına bıçak dayadı
        Tekirdağ Yelken Kulübü, 38 yıldır "Mavi gözlü şehrin" yelkencilerini yetişt...
        Tekirdağ Yelken Kulübü, 38 yıldır "Mavi gözlü şehrin" yelkencilerini yetişt...
        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Süleymanpaşa'da yaz okulları sona erdi
        Süleymanpaşa'da yaz okulları sona erdi
        Tasarruf için kentlerde akıllı sulama sistemlerinin kullanılması önerisi
        Tasarruf için kentlerde akıllı sulama sistemlerinin kullanılması önerisi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı