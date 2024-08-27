Tekirdağ'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Ekiplerin mahalle girişinde durdurduğu zanlı elindeki bıçakla teslim olmamak için bir süre direndi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta eşini öldürüp olay yerinden kaçtığı belirtilen H.D'yi yakalamak için sürdürdüğü çalışma sonucu zanlının Karacakılavuz Mahallesi'nde olduğu belirledi.

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