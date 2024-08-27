Tekirdağ'da iki evde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi

Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 5 ruhsatsız tüfek, 1 kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, uçaksavar mermisi, kasatura ve silahlara ait fişek ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçesinde 2 evde çok sayıda tüfek ve tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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