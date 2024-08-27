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        Tekirdağ'da 14 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 70 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:04
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        Tekirdağ'da 14 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 70 kilogram tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler bu kapsamda Pınarca Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 14 bin makaron ve 70 kilogram tütün ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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