Tekirdağ'da 14 bin makaron ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramada, 14 bin makaron ve 70 kilogram tütün ele geçirildi.

Ekipler bu kapsamda Pınarca Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 70 kilogram tütün ele geçirildi.

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