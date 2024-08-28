Tekirdağ'da barakada çıkan yangın söndürüldü
Şarköy ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şarköy ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Camikebir Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaşadığı barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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