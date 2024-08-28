Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da barakada çıkan yangın söndürüldü

        Şarköy ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:40 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da barakada çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarköy ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Camikebir Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaşadığı barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
        Tekirdağ'da eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
        2 kişiyi öldürmekten aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü y...
        2 kişiyi öldürmekten aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü y...
        Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı
        Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı
        Tekirdağ'da 14 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 14 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da iki evde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Tekirdağ'da iki evde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon; 5 gözaltı
        Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon; 5 gözaltı