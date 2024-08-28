Tekirdağ'da eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlı H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çelik yelek giydirilen H.D, zırhlı araçla adliyeye getirildi.
- Olay
24 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi'nde H.D. tartıştığı eşi E.D'yi darbederek kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Dün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu H.D'yi Karacakılavuz Mahallesi'nde gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.