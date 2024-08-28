Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yerli tohumdan üretilen ayçiçeği hasadı yapıldı

        Tekirdağ'da yerli hibrit tohum üretimi ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da yerli tohumdan üretilen ayçiçeği hasadı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da yerli hibrit tohum üretimi ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi.

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Mahallesi'nde düzenlenen "Ayçiçeği Tarla Günü'nde yaptığı konuşmada, Trakya'daki tohum şirketleri, borsalar ve üniversitelerle 2017'de yerli hibrit ayçiçeği üretim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Türkiye'nin yerel kalkınma hamlesine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Şahin, "Kurumlarımızla birlikte çalışarak yerli ayçiçeği üretimine başladık. İlk olarak deneme ekimleri yaptık. Daha sonra farklı illere tohum gönderdik. Bu sene 20 ilde Trakya'da üretilen yerli ayçiçeği, 200 bin dekar alanda ekildi. Burada üretilen ayçiçeğinin bir çok ilde ekilmesi gurur verici." dedi.

        Şahin, geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen yerli ayçiçeğinin performansının üreticileri sevindirdiğini, verimin iyi olmasının bu sene daha fazla tercih edilmesine neden olduğunu dile getirdi.

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ise tarımdaki tam bağımsızlık için yerli tohumun önemli olduğunu dile getirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Bakanlığın yerli ayçiçeği için sürekli çiftçilere destek olduğunu aktardı.

        Çiftçi Hasan Terzioğlu da ilk defa yerli ayçiçeği ektiğini ifade ederek, "Diğer tarlalarıma göre yerli ayçiçeği tarlası daha iyi. Ben zaten milliyetçilikten yanayım. Milli olmasını istiyorum, yabancılardan da bir şeyler almayalım." dedi.

        Konuşmaların ardından Şahin ve Diktaş, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yaptı.

        Programa, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da polis ekipleri KADES uygulamasını tanıttı
        Tekirdağ'da polis ekipleri KADES uygulamasını tanıttı
        Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli, adliyede
        Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli, adliyede
        Tekirdağ'da eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
        Tekirdağ'da eşini darbederek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
        Tekirdağ'da barakada çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da barakada çıkan yangın söndürüldü
        2 kişiyi öldürmekten aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü y...
        2 kişiyi öldürmekten aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü y...
        Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı
        Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı