Tekirdağ'da "Anadolu" adlı resim sergisi açıldı

Sergide yer alan 15 eserinde Anadolu kilim motiflerinin modern sanatla birleşmesi ve sembollerin estetik sunumunu tuvale yansıttığını aktaran Ökten, serginin 31Ağustos'a kadar açık olacağını belirtti.

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