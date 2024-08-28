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        Tekirdağ'da "Anadolu" adlı resim sergisi açıldı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Ökten'in "Anadolu" isimli kişisel resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:54
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        Tekirdağ'da "Anadolu" adlı resim sergisi açıldı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Ökten'in "Anadolu" isimli kişisel resim sergisi açıldı.

        Muratlı Gençlik Merkezi'nde serginin açılışını Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Belediye Başkanı Varol Türel gerçekleştirdi.

        Sergide yer alan 15 eserinde Anadolu kilim motiflerinin modern sanatla birleşmesi ve sembollerin estetik sunumunu tuvale yansıttığını aktaran Ökten, serginin 31Ağustos'a kadar açık olacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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