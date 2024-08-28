GÜNCELLEME - Tekirdağ'da eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı

Dün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu H.D'yi Karacakılavuz Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

H.D'nin savcılıktaki ifadesinde, tartışmanın eşinin cep telefonunda gördüğü bir mesaj nedeniyle başladığını, tartışma sırasında eşine tokat attığını, sonucun böyle olmasını istemediğini söylediği belirtildi.

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