Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı.

        Zanlı H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çelik yelek giydirilen H.D, zırhlı araçla adliyeye getirildi.

        Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.D, "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        H.D'nin savcılıktaki ifadesinde, tartışmanın eşinin cep telefonunda gördüğü bir mesaj nedeniyle başladığını, tartışma sırasında eşine tokat attığını, sonucun böyle olmasını istemediğini söylediği belirtildi.

        - Olay

        24 Ağustos'ta H.D. tartıştığı eşi E.D'yi darbederek kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Dün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu H.D'yi Karacakılavuz Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Tekirdağ'da "Anadolu" adlı resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da "Anadolu" adlı resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da polis ekipleri KADES uygulamasını tanıttı
        Tekirdağ'da polis ekipleri KADES uygulamasını tanıttı
        Tekirdağ'da yerli tohumdan üretilen ayçiçeği hasadı yapıldı
        Tekirdağ'da yerli tohumdan üretilen ayçiçeği hasadı yapıldı
        Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli, adliyede
        Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli, adliyede