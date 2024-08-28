Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının da görüşüldüğü toplantıya, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ve okul müdürleri katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yeniyol ilçenin eğitim durumu ile ilgili talep ve görüşlerini dinledi.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde bir kısmı yanan plastik firmasını ziyaret etti.

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