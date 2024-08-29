İklim değişikliği meyvelerde tat ve renkte sorunlara neden olabiliyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı sıcaklıkların meyvelerin renk ve tadında sorunlara neden olduğunu belirtti.

Bahar, AA muhabirine, iklim değişikliğinin tarım alanlarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Sıcaklık artışlarının bitkilerin tüm fizyolojisini etkilediğini ifade eden Bahar, "Sıcak havalarda meyve bahçelerinde sulama imkanı yoksa meyvelerde tat ve renkle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. 36 dereceden sonra enzimler parçalanabiliyor. Dolayısıyla biz bu sıcaklarda iyi renklenmesini beklerken, renk daha düşük olabiliyor. Daha lezzetli olmasını beklerken, lezzet daha az olabiliyor. İklim olaylarına veya meyve türlerine bağlı olarak bu durum farklılık gösterebiliyor." dedi.