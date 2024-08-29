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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:14 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:14
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Soytürk, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 102. yıl dönümünün büyük coşkuyla kutlandığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesiyle vatan topraklarının kurtarıldığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

        "Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş ve hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı bu kutlu mücadele, ülkemizin bağımsız, çağdaş ve saygın bir devlet olmasının yolunu açmıştır. Bizler de geçmişimizden aldığımız bu güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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