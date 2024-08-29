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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:21
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen M.Y'nin Fatih Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

        Ekipler yaptıkları aramada, 8 bin 880 makaron, 23 elektronik sigara, 110 bandrolsüz puro ve 19 kilogram tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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