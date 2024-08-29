Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen M.Y'nin Fatih Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları aramada, 8 bin 880 makaron, 23 elektronik sigara, 110 bandrolsüz puro ve 19 kilogram tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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