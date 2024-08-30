Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheli yakalandı, zanlılardan 31'i tutuklandı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheli yakalandı, zanlılardan 31'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 99 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 31'i tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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