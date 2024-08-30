Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda adaylar başkanlığını Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu'nun yaptığı jüri önünde yeteneklerini sergiledi.

Sınava katılan adayların yetenekleri doğrultusunda puanlanarak değerlendirileceğini belirten Göksu, öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan da sınav salonunu ziyaret ederek, katılan adaylara ve değerlendirme jürisine başarı temennisinde bulundu.