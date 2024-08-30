Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı yapıldı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı yapıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda adaylar başkanlığını Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu'nun yaptığı jüri önünde yeteneklerini sergiledi.
Sınava katılan adayların yetenekleri doğrultusunda puanlanarak değerlendirileceğini belirten Göksu, öğrencilere başarılar diledi.
Rektör Vekili Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan da sınav salonunu ziyaret ederek, katılan adaylara ve değerlendirme jürisine başarı temennisinde bulundu.
Sonuçların daha sonra ilan edileceği duyuruldu.
- Kapaklı'da okul müdürleri toplantısı yapıldı
Kapaklı ilçesinde Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'un başkanlığında okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yeniyol ilçenin eğitim durumu ile ilgili talep ve görüşlerini dinledi.
Yeniyol toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini ve Velivizyon Projesi'ni anlattı.
Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının da görüşüldüğü toplantıya, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Kırmızı ve okul müdürleri katıldı.
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