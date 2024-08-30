Tekirdağ'da Zafer Kupası yelken yarışları başladı

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, AA muhabirine, organizasyonda sporcuların 2 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceğini belirterek "8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları için ilimize gelen sporcuların da katılımıyla güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Rüzgar bugün yelkencilerin istediği seviyede." dedi.

Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorisinde 2 gün boyunca devam edecek.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 120 sporcu katıldı.

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