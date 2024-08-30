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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:49 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:49
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde şüphe üzerine G.T'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kapaklı ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.

        Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan A.Ç. ve Y.G. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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