Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı ilçesinde çiftlik evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesinde çiftlik evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarça Mahallesi'nde belirledikleri çiftlik evinde arama yaptı.
Aramada, 28 gram sentetik uyuşturucu, 8 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi S.A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.E.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldızkent Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Yapılan aramada, 54 gram sentetik uyuşturucu, cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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