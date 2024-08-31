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        8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, yarın Tekirdağ'da başlayacak

        Tekirdağ'da yarın başlayacak 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda 12 ülkeden 210 sporcu Marmara Denizi'nde yelken açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:19
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        8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, yarın Tekirdağ'da başlayacak
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        Tekirdağ'da yarın başlayacak 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda 12 ülkeden 210 sporcu Marmara Denizi'nde yelken açacak.

        Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda; Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Cezayir, Tunus, Bulgaristan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kuveyt ve Katar'ı temsilen 31 kulüpten 210 sporcu mücadele edecek.

        Yarın açılış töreniyle başlayacak organizasyon, 5 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yüzlerce sporcunun madalya mücadelesi vereceği şampiyonanın hayırlı olmasını dileyerek tüm Tekirdağlıları bu heyecanı paylaşmak için yarışları izlemeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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