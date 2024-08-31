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        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:50
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        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaşamını yitirdi.

        Sağlık Mahallesi çevre yolunda Mehmet Ü. yönetimindeki 59 YJ 454 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönde ilerleyen Aytuğ Recep Şengün idaresindeki 59 AJF 761 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şengün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şengün’ün cenazesi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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