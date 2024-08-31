Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da balıkçılar kahvaltıda bir araya geldi

        Tekirdağlıbalıkçılar Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifince düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da balıkçılar kahvaltıda bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağlıbalıkçılar Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifince düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağında düzenlenen kahvaltıda balıkçılarla bir süre sohbet etti.

        Yüceer, burada yaptığı konuşmada, yeni av sezonunun balıkçılar için bereketli olmasını temenni etti.

        Balıkçılara desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade eden Yüceer, "Denizlerin son yıllarda kirletilmeye başlaması balıkçılığı etkiliyor. Bu yüzden denizlerimize sahip çıkmalıyız, denizlerimize, havamıza, doğamıza sahip çıkmamız lazım. Sizlerin de emekleri çok önemli. Büyük emeklerle tutulan balıkları sofralarımıza ulaştırıyorsunuz. Bu sene bol balıkla kıyıya döneceğiniz bir sezon olmasını umuyoruz. Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle." diye konuştu.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da desteklerinden dolayı Yüceer'e teşekkür ederek, yeni sezonda balıkçıların yüzünün avladıkları balıklarla gülmesini diledi.

        Balıkçılara yağmurluk, çizme ve eldiven dağıtan Yüceer ve Pehlivanoğlu, daha sonra balıkçılarla denize açılarak temsili olarak ağ bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
        Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
        Tekirdağ Valisi Soytürk "TCG Işın" gemisini ziyaret etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk "TCG Işın" gemisini ziyaret etti
        8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, yarın Tekirdağ'da başlay...
        8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, yarın Tekirdağ'da başlay...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü