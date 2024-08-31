Zafer Kupası Yelken Yarışları sona erdi

Zafer Kupası Yelken Yarışları'nda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve dışından farklı kulüpleri temsilen 120 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 kategorilerinde yapıldı.

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