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        Zafer Kupası Yelken Yarışları sona erdi

        Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 17:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 17:49
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        Zafer Kupası Yelken Yarışları sona erdi
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        Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve dışından farklı kulüpleri temsilen 120 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 kategorilerinde yapıldı.

        Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Zafer Kupası Yelken Yarışları'nda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

        Optimist Genel Kategorisi:

        1 - Shterıon Daılov

        2 - Ahmet Arel Barut

        3 - Eren Çakır

        Optimist Junior Kategorisi:

        1 - Ahmet Arel Barut

        2 - Maya Karabat

        3 - Doruk Özkan

        Optimist Kızlar Kategorisi:

        1 - Melis Bolat

        2 - Maya Karabat

        3 - Karolına Canova

        Optimist Junior Kızlar Kategorisi:

        1 - Maya Karabat

        2 - İnci Gülsoy

        3 - Derinsu Karagün

        ILCA 4 Genel Kategorisi:

        1 - Ege Subaşı

        2 - Defne Genç

        3 - Utku Aksoy

        ILCA 6 Kategorisi:

        1 - Kutsal Güneş Kurnaz

        2 - İlayda Şen

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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