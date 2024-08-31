Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Çorlu ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

İl merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sağanak etkili oldu.

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