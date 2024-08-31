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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:51 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:04
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sağanak etkili oldu.

        İl merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Çorlu ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kentte, sağanağın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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