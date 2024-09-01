Ergene ilçesinde ilk yardım sertifikası yenileme programı düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, spor kulüpleri için düzenledikleri eğitimin tamamlandığını belirtti.

İlçede bulunan spor tesislerini acil müdahale gerektiren durumlar için hazırladıklarını aktaran Doğramacı, "İlçemizde spor faaliyetlerine devam ediyoruz. Gerekli gördüğümüz eğitimleri düzenliyoruz. Eğitime dayalı faaliyetlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Çorlu Belediyesi öğrencilere burs verecek

Çorlu Belediyesince "Çorlu’nun Filizleri Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs verilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerine verilecek burs başvurularının 16 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Öğrencilere destek olmaktan mutlu olacaklarını belirten Sarıkurt, "Başvurular, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü binasında yer alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne öğrenci ya da öğrencinin velisi tarafından yapılabilecek. Yükseköğrenim burs yardımı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı telefon hattından Çorlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabilir." ifadelerini kullandı.​​​​​​​