Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve sağanak sonrası balıkçılar limana eli boş döndü

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

Gece saatlerinde denize ağ bırakan balıkçılar, fırtına ve sağanak sonrası ağlarını toplayarak limana dönmek zorunda kaldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların fırtına ve sağanaktan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Balıkçıların dün gece nasibini aramak için Marmara Denizi'ne ağ attığını belirten Pehlivanoğlu, "Havanın esmesi ve yağmurun çok şiddetli olmasıyla nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız geriye dönmek zorunda kaldılar. Allah izin verirse bu akşam yeniden vira bismillah diyeceğiz." dedi.