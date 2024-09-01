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        Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve sağanak sonrası balıkçılar limana eli boş döndü

        Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:30
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        Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve sağanak sonrası balıkçılar limana eli boş döndü
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        Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

        Gece saatlerinde denize ağ bırakan balıkçılar, fırtına ve sağanak sonrası ağlarını toplayarak limana dönmek zorunda kaldı.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların fırtına ve sağanaktan olumsuz etkilendiğini söyledi.

        Balıkçıların dün gece nasibini aramak için Marmara Denizi'ne ağ attığını belirten Pehlivanoğlu, "Havanın esmesi ve yağmurun çok şiddetli olmasıyla nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız geriye dönmek zorunda kaldılar. Allah izin verirse bu akşam yeniden vira bismillah diyeceğiz." dedi.

        Balıkçının bu sene umudunun palamut olduğunu aktaran Pehlivanoğlu lüfer, çinekop ve hamsinin de bol olmasını beklediklerini, yağmurun sona ermesiyle balıkçıların yeniden denize açılacağını kaydetti.

        Balıkçı Hasan Erol da ilk gün tezgahların boş kaldığını belirtti.

        Balıkçıların havanın düzelmesiyle nasibini aramak için yeniden denize açılacaklarını ifade eden Erol, tezgahların kısa zaman içerisinde şenleneceğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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