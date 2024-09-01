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        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:46
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
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        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korundu.

        Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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