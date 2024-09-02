Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bir otomobilde 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilde 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:33 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bir otomobilde 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilde 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Çene Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.P'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Jakobs imzayı attı!
        Jakobs imzayı attı!
        Isparta'da kardeş cinayeti
        Isparta'da kardeş cinayeti
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Joao Mario geliyor!
        Joao Mario geliyor!
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da sağanak; yollar göle döndü
        Tekirdağ'da sağanak; yollar göle döndü
        "Örümcek Adam" kostümüyle yurdu gezen Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşl...
        "Örümcek Adam" kostümüyle yurdu gezen Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşl...
        8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı
        8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı
        Tekirdağ'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Tekirdağ'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın açılışı yapı...
        8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın açılışı yapı...