Tekirdağ'da bir otomobilde 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekipler, Çene Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada 1028 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.