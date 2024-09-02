Tekirdağ'da adli yıl açılış töreni yapıldı

Tekirdağ'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ve Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Baro Başkanı Gürcün, törenin ardından yeni adli yıl açılışının hayırlı olmasını temenni etti.

Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bingül ise Tekirdağ'a Bölge Adliye Mahkemesinin görevine başladığını anımsattı.

Bu yılın Trakya için ayrı bir öneminin olduğunu aktaran Bingül, "6 bin 900 metrekare kapalı alanı olan 5 ceza 5 hukuk dairesi, 10 ceza ve hukuk dairesi başkanı, 30 üye, 7 cumhuriyet savcısıyla birlikte vatana, millete ve devlete çok güzel hizmetler sunacağımızı biliyorum. Yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Şenol da başta şehit cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz olmak üzere tüm yargı şehitlerini rahmet andığını belirtti.

Adli yılın açılışına katılan herkese teşekkür eden Şenol, Tekirdağ'a görevine başlayan Bölge Adliye Mahkemesinin vatandaşların beklediği adalete daha erken ulaşacağını kaydetti.