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        8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı

        Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:01
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        8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı
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        Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 12 ülkeden 29 kulüp ve 185 yelkenci yer alıyor.

        Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Cezayir, Tunus, Bulgaristan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kuveyt ve Katar'dan gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele ediyor.

        Yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ın startı vermesiyle başladı.

        Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Son derece önemli bir yarışın startını verdiklerini aktaran Akdurak, "Birçok ülkeden 200'e yakın sporcu burada birlikte yarışıyor. Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, uzun yıllardır başarılı sporcu yetiştiriyor. Milli takıma birçok sporcu vermiş bir kulüp. Yarışları izlemek için buradayım. Yine herkes çok mutlu ve çok güzel bir altyapı hazırlamışlar. Yarışlarımız bugün gayet güzel bir şekilde başladı." ifadelerini kullandı.

        Organizasyon, 5 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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