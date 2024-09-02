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        Tekirdağ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'da hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:30
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        Tekirdağ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'da hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A'yı yakaladı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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