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        Tekirdağ'da asayiş

        Sarayilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 09:03 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:13
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Sarayilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

        M.K'nın kullandığı 35 BFC 657 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Saray gişelerinde devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.K'yı durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde şüphe üzerine G.A'yı durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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