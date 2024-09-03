Tekirdağ'da üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Namık Kemal Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Vali Recep Soytürk başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, yeni akademik yılın huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler görüşüldü ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ele alındı.

Genel güvenlik tedbirleri, barınma ihtiyaçları ile KYK'ya bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının genel durumunun da ele alındığı toplantıda, ulaşım ve trafik tedbirleri görüşülerek istişarelerde bulunuldu.