Tekirdağ'da eşini darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanması sürdü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanması sürdü.
Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Enes Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş ile taraf avukatları katıldı.
Tanık S.O. olay yerine ambulans şoförü olarak gittiğini ifade ederek, Buse Ateş Suna'nın ambulansa kendi imkanlarıyla bindiğini ifade etti.
Buse Ateş Suna'nın olay gecesi kontrolünü yapan sağlık personeli D.E. ise Ateş'in hastaneye geldiğinde bilincinin açık olduğunu belirtti.
Tanık Y.K. Buse'nin eşiyle sürekli sorun yaşadığını ve boşanmak istediğini dile getirdi.
Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş de bazı tanıkların beyanlarını kabul etmediğini sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Enes Suna ise daha önce verdiği ifadeye katıldığını aktararak, eşinin telefonun incelenmesi gerektiğini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.
- Olay
Süleymanpaşa ilçesinde 4 Şubat'ta Enes Suna eşi Buse Ateş Suna'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Darp nedeniyle ağır yaralanan Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımdaki yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.
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