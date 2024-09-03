Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde adli yıl açılış programı düzenlendi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Çorlu Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut ve Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'ün konuşmalarının ardından kokteyle geçildi.

Törene adliye çalışanları katıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, "Sokaklar Bizim" projesi kapsamında yapılan spor müsabakaları devam ediyor.

Doğramacı, ilçede sporun her branşını desteklediklerini belirterek, "Spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve spor yolu ile eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, Ergene'de gençlerimizle bu projeyi uygulamaya aldık. Çok güzel ve renkli müsabakalar izliyoruz. Proje sonunda dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler vereceğiz." diye konuştu.