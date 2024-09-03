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        Tekirdağ'da "12. Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce "12. Bağ Bozumu Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 19:46 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:05
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        Tekirdağ'da "12. Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi
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        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce "12. Bağ Bozumu Şenliği" gerçekleştirildi.

        Hasadın başlaması dolayısıyla enstitüde düzenlenen etkinlikte, geliştirilen üzüm çeşitleri ve yeni tescil edilecek çeşitler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

        Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün kentin tarımına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Peker, "Hasatlar, üreticiler için her zaman çok heyecanla bekleniyor. Hasat etkinlikleri ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımızın önemli etkinliklerinden. Hasat şenlikleri, insanların kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanmasında çok önemli katkılar sağlıyor." dedi.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ise bağcılığın geliştirilmesi için enstitü olarak çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

        Enstitünün 1930 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulduğunu belirten Kiracı, "Üretim faaliyetlerimiz var, bağcılık teknolojileri ile ilgili eğitim faaliyetlerini de yürütüyoruz. Bugün de çiftçilerimizin heyecanla beklediği hasat kapsamında şenliğimizi yapacağız. Bütün üreticilerimiz için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da belediye olarak bağcılığın gelişmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, bağ bozumu şenliklerinin kentin tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

        Süleymanpaşa Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından, dua edilerek protokol üyelerince üzüm hasat edildi.

        Fotoğrafçılar ve vatandaşlar alanda oluşturulan dekor önünde fotoğraf çektirdi.

        Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Yazıcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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