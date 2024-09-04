Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Zengin ziyaretlerde bulundu

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Zengin'e teşekkür etti.

Daha sonra Zengin, NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret ederek makamında bir süre görüştü.

Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Zengin'e teşekkür etti.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Mümin Şahin'i ziyaret etti.

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