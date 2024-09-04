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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 3 araç sürücüsüne 19 bin 416 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:03 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:09
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 3 araç sürücüsüne 19 bin 416 lira ceza kesildi.

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Marmaraereğlisi ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 268 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne 19 bin 416 lira para cezası kesildi.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Saray ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozoba Mahallesi'nde şüphe üzerine L.A'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine E.E'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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