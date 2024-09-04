Tekirdağ'da "14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı

Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 102 firma katıldı.

Fuarda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübrenin yanı sıra deneme alanlarına ekilmiş ayçiçeği, mısır gibi tarım ürünleri de tanıtılıyor.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın ayçiçeği ve buğday üretiminde Türkiye'de en önemli illerden olduğunu aktaran Özcan, "Tekirdağ'da 14 yıldır gerçekleştirilen fuara katılıyorum. Burada firmaların üreticiyle buluşturduğu teknolojiler tarım ve hayvancılık için çok önemli. Trakya'da düzenlenen bu fuar hem firmalarımız hem de üreticilerimiz için hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ise her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılıkta önde gelen illerden olduğunu ifade etti. Fuarı düzenleyen şirketin genel müdürü Onur Kiraz da 14 yıldır fuarda üreticileri ve firmaları buluşturduklarını dile getirdi. Teknoloji ve tarımın buluşması açısından fuarın önemli olduğunu belirten Kiraz, "Üreticilerimiz burada tarımdaki yeni teknolojileri görme imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.