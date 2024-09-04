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        Tekirdağ'da "14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı

        Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:53 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:00
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        Tekirdağ'da "14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı
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        Tekirdağ'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

        Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 102 firma katıldı.

        Fuarda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübrenin yanı sıra deneme alanlarına ekilmiş ayçiçeği, mısır gibi tarım ürünleri de tanıtılıyor.

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'ın ayçiçeği ve buğday üretiminde Türkiye'de en önemli illerden olduğunu aktaran Özcan, "Tekirdağ'da 14 yıldır gerçekleştirilen fuara katılıyorum. Burada firmaların üreticiyle buluşturduğu teknolojiler tarım ve hayvancılık için çok önemli. Trakya'da düzenlenen bu fuar hem firmalarımız hem de üreticilerimiz için hayırlı olsun." dedi.

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ise her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılıkta önde gelen illerden olduğunu ifade etti.

        Fuarı düzenleyen şirketin genel müdürü Onur Kiraz da 14 yıldır fuarda üreticileri ve firmaları buluşturduklarını dile getirdi.

        Teknoloji ve tarımın buluşması açısından fuarın önemli olduğunu belirten Kiraz, "Üreticilerimiz burada tarımdaki yeni teknolojileri görme imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, protokol üyeleri stantları gezdi.

        Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Yazıcı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile çiftçiler katıldı.

        Fuar 7 Eylül Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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