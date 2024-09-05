CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Eski Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, milletvekili Yontar, Yeniyol ile bir süre görüşerek, göreve yeni başlamasından dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Malkara Kaymakamı Kaykaç da Yeniyol'u ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Eski Genel Direktörü Prof. Dr. Eren, Yeniyol'u ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

-Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı kayıtları başladı Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öğrenci alımı için kayıtlara başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki aşamalı sınavla öğrenci kabul edecek olan konservatuvara, çevrimiçi olarak Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesinden kayıt yaptırılabilecek. Kayıtlar, 18 Eylül Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar devam edecek. Kayıtların sona ermesinin ardından, ön eleme sınavı yapılacak ve sınavı geçen adaylar için 28-29 Eylül'de kesin kabul sınavları gerçekleştirilecek.