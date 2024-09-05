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        Tekirdağ'da refüje çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde refüje çarptıktan sonra takla atarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:57
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        Tekirdağ'da refüje çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde refüje çarptıktan sonra takla atarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        U.A'nın kullandığı kamyonet Mürefte Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan N.G. sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde kamyonetin refüje çarpıp, takla atarak devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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