Tekirdağ'da refüje çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde refüje çarptıktan sonra takla atarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde refüje çarptıktan sonra takla atarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
U.A'nın kullandığı kamyonet Mürefte Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan N.G. sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kamyonetin refüje çarpıp, takla atarak devrilmesi yer alıyor.
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