Tekirdağ'da sahte altınla kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 kuyumcuya 26 gram sahte altın satıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri bir otomobil ve 2 şüphelinin üst aramasında 118 gram sahte altın ve 119 bin 392 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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