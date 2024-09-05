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        Tekirdağ'da "koç güzellik" ve "oğlak yeme" yarışmaları yapıldı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" kapsamında "koç güzellik" ve "oğlak yeme" yarışmaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:18
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        Tekirdağ'da "koç güzellik" ve "oğlak yeme" yarışmaları yapıldı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" kapsamında "koç güzellik" ve "oğlak yeme" yarışmaları düzenlendi.

        Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen etkinliğe koç yetiştiricisi 6 kişi katıldı.

        Jüri, koçların "vücut uzunluğu", "hayvanın yerden yüksekliği", "but genişliği", "ırk özelliklerini en iyi taşıyan" ve "en bakımlı koç" kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

        Değerlendirme sonucu Yılmaz Songün'ün koçu birinci, Ahmet Toluca'nın koçu ikinci, Ferdi Durmaz'ın koçu ise üçüncü oldu.

        Songün, hayvanına özenle baktığını, birincilik ödülünü aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

        - 10 kiloluk oğlağı 10 dakikada yediler

        En çabuk oğlak yeme yarışmasına ise 5'er kişiden oluşan 3 grup katıldı.

        Yarışmayı 10 kilogramlık oğlağı 10 dakikada bitiren Malkara grubu kazandı.

        Yarışmaları kazananlara yem desteğini içeren ödüller ve çeşitli hediyeler verildi.

        Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca yaptığı konuşmada, her yıl fuarda düzenledikleri yarışmalarla üreticilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Katılan bütün üreticileri tebrik eden Toluca, "Yarışmalarla küçükbaş hayvancılığa ilgiyi artırmak istiyoruz. Bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Biz her zaman üreticilerimizin yanındayız. Elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Yarışmalarda birinci, ikinci üçüncü olmak önemli değil. Bizim için yarışmaya katılan herkes dereceye girmiş sayılır." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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