Tekirdağ'da "koç güzellik" ve "oğlak yeme" yarışmaları yapıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" kapsamında "koç güzellik" ve "oğlak yeme" yarışmaları düzenlendi.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen etkinliğe koç yetiştiricisi 6 kişi katıldı.

Jüri, koçların "vücut uzunluğu", "hayvanın yerden yüksekliği", "but genişliği", "ırk özelliklerini en iyi taşıyan" ve "en bakımlı koç" kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Değerlendirme sonucu Yılmaz Songün'ün koçu birinci, Ahmet Toluca'nın koçu ikinci, Ferdi Durmaz'ın koçu ise üçüncü oldu.

Songün, hayvanına özenle baktığını, birincilik ödülünü aldığı için mutlu olduğunu ifade etti. - 10 kiloluk oğlağı 10 dakikada yediler En çabuk oğlak yeme yarışmasına ise 5'er kişiden oluşan 3 grup katıldı. Yarışmayı 10 kilogramlık oğlağı 10 dakikada bitiren Malkara grubu kazandı. Yarışmaları kazananlara yem desteğini içeren ödüller ve çeşitli hediyeler verildi. Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca yaptığı konuşmada, her yıl fuarda düzenledikleri yarışmalarla üreticilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.