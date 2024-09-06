Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tekirdağ temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Tunç'u Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı. Tunç, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Soytürk'le görüştü.

Daha sonra Tekirdağ Adliyesi'ni ziyaret eden Tunç, burada Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol tarafından karşılandı.

Bakan Tunç, Şenol ile bir süre görüştükten sonra Tekirdağ Barosunu ziyaret ederek, Baro Başkanı Egemen Gürcün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.