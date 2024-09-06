Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:40 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Tekirdağ temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Tunç'u Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı. Tunç, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Soytürk'le görüştü.

        Daha sonra Tekirdağ Adliyesi'ni ziyaret eden Tunç, burada Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol tarafından karşılandı.

        Bakan Tunç, Şenol ile bir süre görüştükten sonra Tekirdağ Barosunu ziyaret ederek, Baro Başkanı Egemen Gürcün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ardından Bakan Tunç, Hayrabolu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kağıtçı'yla görüştü.

        Kağıtçı, Tunç'a OSB'deki firmaların faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretlerinde Tunç'a AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş ile AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Hamile kadına şiddette iddianame!
        Hamile kadına şiddette iddianame!
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Yaz mevsimi 3 bölgede sürecek! Okulların ilk gününde hava nasıl olacak?
        Yaz mevsimi 3 bölgede sürecek! Okulların ilk gününde hava nasıl olacak?
        ABD'de yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
        ABD'de yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
        Bu yolda hataya yer yok! Görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
        Bu yolda hataya yer yok! Görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da "Fotoğraf ve Resim" sergisi açıldı
        Tekirdağ'da "Fotoğraf ve Resim" sergisi açıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da evinde 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına a...
        Tekirdağ'da evinde 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına a...
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu bulunan Beyzanur dünya şampiyonluğuna o...
        Tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu bulunan Beyzanur dünya şampiyonluğuna o...