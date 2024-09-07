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        Tekirdağ'da iş yerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:42
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        Tekirdağ'da iş yerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        İş yerindeki aramada, 780 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Olayla ilgili Ş.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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