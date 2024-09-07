Tekirdağ'da iş yerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

İş yerindeki aramada, 780 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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