Tekirdağ'da iş yerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
İş yerindeki aramada, 780 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Olayla ilgili Ş.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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