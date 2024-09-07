Tekirdağ'da 49 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 49 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 49 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Camiatik Mahallesi'nde M.U'ya ait iş yerinde arama yaptı. Aramada 49 bin makaron ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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