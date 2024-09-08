Süleymanpaşa Belediyesince ön konservatuvar kayıtlarının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, keman, piyano, gitar, ud, kanun bağlama gibi müzik aletlerinin eğitiminin verileceği belirtildi.

Vatandaşların kayıt başvurularını internet üzerinden 18 Eylül'e kadar yapmaları rica edilen açıklamada, "Ön kaydınızı 18 Eylül Çarşamba mesai bitimine kadar, www.suleymanpasa.bel.tr internet adresimiz üzerinden yapabilirsiniz. Ön eleme sınavımız 21-22 Eylül ve kesin kabul sınavımız ise 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak."ifadelerine yer verildi.