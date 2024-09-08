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        Tekirdağ'da evinde 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:03
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        Tekirdağ'da evinde 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler evde yaptıkları aramada, 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ev sahibi İ.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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