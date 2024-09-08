Tekirdağ'da evinde 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler evde yaptıkları aramada, 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibi İ.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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