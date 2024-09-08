Tekirdağ'da evinde 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Ekipler evde yaptıkları aramada, 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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