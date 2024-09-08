Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Barboros Mahallesi'nde kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede biçilmiş buğday tarlalarına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangında 70 dönüm alan zarar gördü.
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