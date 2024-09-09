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        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı

        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:05 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:05
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        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı
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        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı.

        Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki mitingde konuşan Çerkezoğlu, sözlerine Türkiye'nin, Diyarbakır'dan Narin ile gelen acı haberle yıkıldığını, herkesin bu acıyı derinden hissettiğini belirterek başladı.

        Her zaman emekçinin yanında olduklarını anlatan Çerkezoğlu, "Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yıllardır mücadele veriyoruz."dedi.

        Çerkezoğlu, her yerde işçilerle bir arada olmaya özen gösterdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "İki yılı aşkın süredir iş yerlerinden başlayan vergi daireleri önlerine kadar uzanan sayısız eylem ve mitinglerle en son İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam eden gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelemizin yeni bir sürecini başlattık. Yine iş yerlerinden başladık. Türkiye'nin dört bir yanında işçi buluşmalarında yan yana geliyoruz. Kırşehir'den başladık geçen hafta ardından İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Aydın, Adana, Balıkesir, Muğla, Artvin, Tunceli ve Bursa'da bir araya geldik. Bugün Trakya'da arkadaşlarımızla bir aradayız."

        Bölgelerde büyük işçi buluşmaları düzenleyeceklerini dile getiren Çerkezoğlu, iş yerlerinden başlayan sesleri alanlara taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

        Daha sonra mitingde işçiler adına konuşan Aylin Demir de işçilerin ödediği vergilerin kaldırılması ve asgari ücretin arttırılması gibi işçilerin taleplerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından grup, "Vergide adalet istiyoruz" sloganları atarak dağıldı.

        Mitinge, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve işçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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